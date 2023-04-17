У Чорному морі на бойовому чергуванні зафіксовано 10 ворожих кораблів

Російські військові кораблі та авіація. Фото: Міністерство оборони РФ

У Чорному морі чатують десять ворожих кораблів. Серед них три ракетоносії. Загальний залп — 16 крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє ВМС ЗСУ.

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Крім того, ще 10 кораблів зафіксовано у Середземному морі. Серед них три ракетоносії, загальний залп до 20 "Калібрів".

Запуск "Калібрів"

Тим часом в Оперативному командуванні "Південь" зазначають, що окупанти готові застосувати "Калібри", але масовані атаки малоймовірні.

"Були випадки, коли вони випускали по Одещині по 7 ракет. Але наразі це для них розкіш", — повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

За її словами, наразі окупанти економлять високоточну зброю й застосовувати її воліють по конкретних цілях та об’єктах, щоб мати відповідний результат.

Чорне море — регіон безпеки

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що знаходиться в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.

Нагадаємо, в Одеській ОВА повідомили, що ситуація в Одесі та області повністю контрольована. Сили оборони на варті безпеки. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють у штатному режимі.