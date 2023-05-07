В Черном море враг нарастил присутствие ракетоносителей

Корабли военно-морского флота РФ. Фото: Алексей Сувиров/УНИАН

По состоянию на утро 7 апреля в Черном море находится четыре надводных ракетоносителя. Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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"Присутствие ракетоносителей может свидетельствовать об определенной подготовке, учитывая еще и календарные даты. Мы говорили о том, что надо быть готовы к таким моментам, что россияне могут устроить определенные салюты не того направления", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Между тем, в ОК "Юг" отмечают, что уровень угрозы ракетного удара остается очень высоким. Поэтому призывают граждан не пренебрегать собственной безопасностью, не поддаваться панике, доверять проверенным источникам информации. Кроме того, воздержаться от посещения черноморского побережья, лесных полос и других недообследованных мест на деоккупированных территориях.

Отметим, не раз оккупанты озвучивали свое желание захватить Одессу. Даже после всех неудач на линии фронта мечты у врага не изменились.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников высказал главную задачу международного сообщества — сделать Черное море регионом безопасности. Он подчеркнул, что безопасность акватории является важным вопросом для каждой страны, которая находится в этом регионе, включая Украину, которая открыта для обсуждений на эту тему.