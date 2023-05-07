У Чорному морі ворог наростив присутність ракетоносіїв

Кораблі воєнно-морського флоту РФ. Фото: Олексій Сувіров/УНІАН

Станом на ранок 7 квітня у Чорному морі перебувають чотири надводні ракетоносії. Сумарний залп "Калібрів" до 32 ракет.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Присутність ракетоносіїв може свідчити про певну підготовку, враховуючи ще й календарні дати. Ми говорили про те, що треба бути напоготові до таких моментів, що росіяни можуть влаштувати певні салюти не того напрямку", — наголосила Наталія Гуменюк.

Тим часом в ОК "Південь" зазначають, що рівень загрози ракетного удару залишається дуже високим. А тому закликають громадян не нехтувати власною безпекою, не піддаватися паніці, довіряти перевіреним джерелам інформації. Крім того, утриматися від відвідування чорноморського узбережжя, лісосмуг та інших недообстежених місць на деокупованих територіях.

Зазначимо, неодноразово окупанти озвучували своє бажання захопити Одесу. Навіть після всіх невдач на лінії фронту мрії у ворога не змінились.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков висловив головне завдання міжнародної спільноти — зробити Чорне море регіоном безпеки. Він підкреслив, що безпека акваторії є важливим питанням для кожної країни, що розташовується в цьому регіоні, включаючи Україну, яка відкрита до обговорень на цю тему.