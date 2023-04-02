В Черном море увеличилось количество вражеских ракетоносителей

На дежурстве в Черном море 12 российских кораблей

Корабельная группировка россии продолжает маневрировать в акватории Черного моря. По состоянию на утро 2 апреля враг вывел на дежурство 12 кораблей.

Об этом сообщает спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"В акватории Черного моря продолжает маневрировать корабельная группировка вражеского флота. По состоянию на утро 2 апреля зафиксировано на дежурстве 12 кораблей. Среди которых три ракетоносителя. Они могут быть снаряжены 20 "Калибрами", — проинформировал Сергей Братчук.

Представитель Одесской ОВА отметил, что из-за штормового предупреждения в море ситуация может быстро измениться, однако это не исключает вероятность ракетных ударов.

Напомним, украинские военные продолжают отслеживать активность вражеской авиации. Войска россии используют управляемые авиационные бомбы вдоль линии фронта.

Как отмечала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне лишились многих боеприпасов благодаря нашей огневой работе и испытывают такой определенный "снарядный голод". Именно поэтому наблюдается много маневров, постоянных перемещений и поиска новых местоположений, а это трата времени и, в частности, в связи с этим приходится менять тактику. Ведь использовать минометы, артиллерийские вооружения очень сложно в таких условиях.

Фото: LB.ua