У Чорному морі збільшилася кількість ворожих ракетоносіїв

На чергуванні у Чорному морі 12 російських кораблів

Корабельне угруповання рф продовжує маневрувати в акваторії Чорного моря. Станом на ранок 2 квітня ворог вивів на чергування 12 кораблів.

Про це повідомляє речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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"В акваторії Чорного моря продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту. Станом на ранок 2 квітня зафіксовано на чергуванні 12 кораблів. Серед яких три ракетоносії. Вони можуть бути споряджені 20 "Калібрами", — проінформував Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА зазначив, що через штормове попередження в морі ситуація може швидко змінитися, проте це не виключає ймовірність ракетних ударів.

Нагадаємо, українські військові продовжують відстежувати активність ворожої авіації. Війська рф використовують керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту.

Як зазначала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни позбавились багатьох боєприпасів завдяки нашій вогневій роботі та відчувають такий певний "снарядний голод". Саме тому спостерігається багато маневрів, постійних переміщень і пошуку нових місць розташування, а це витрачання часу і, зокрема, у зв'язку з цим доводиться міняти тактику. Адже використовувати міномети, артилерійське озброєння дуже складно в таких умовах.

Фото: LB.ua