Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Чорному морі збільшилася кількість ворожих ракетоносіїв arrow

У Чорному морі збільшилася кількість ворожих ракетоносіїв

2 квітня 2023 10:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У Чорному морі збільшилася кількість ворожих ракетоносіїв
На чергуванні у Чорному морі 12 російських кораблів
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Корабельне угруповання рф продовжує маневрувати в акваторії Чорного моря. Станом на ранок 2 квітня ворог вивів на чергування 12 кораблів.

Про це повідомляє речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Читайте також:

"В акваторії Чорного моря продовжує маневрувати корабельне угруповання ворожого флоту. Станом на ранок 2 квітня  зафіксовано на чергуванні 12 кораблів. Серед яких три ракетоносії. Вони можуть бути споряджені 20 "Калібрами", — проінформував Сергій Братчук.

Речник Одеської ОВА зазначив, що через штормове попередження в морі ситуація може швидко змінитися, проте це не виключає ймовірність ракетних ударів.

Нагадаємо, українські військові продовжують відстежувати активність ворожої авіації. Війська рф використовують керовані авіаційні бомби вздовж лінії фронту.

Як зазначала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, росіяни позбавились багатьох боєприпасів завдяки нашій вогневій роботі та відчувають такий певний "снарядний голод". Саме тому спостерігається багато маневрів, постійних переміщень і пошуку нових місць розташування, а це витрачання часу і, зокрема, у зв'язку з цим доводиться міняти тактику. Адже використовувати міномети, артилерійське озброєння дуже складно в таких умовах.

Фото: LB.ua

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB