Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрВкусКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса У некоторых одесситов не будет воды три дня — адреса бюветов

У некоторых одесситов не будет воды три дня — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 12:07
Одесситы сегодня будут без воды - адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)
Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти У кого нет воды Адреса бюветов в Одессе

Сегодня, 27 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть через 3 дня — 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама
Читайте также:

У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды 3 дня не будет по следующим адресам:

До 12:00 30 июня водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Балковская;
  • ул. Раскидайловская, 67А.

До 18:00 27 июня воды не будет:

  • ул. Ицхака Рабина — все дома;
  • ул. Евгения Танцюры — все дома;
  • переулок Анатра — все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — все дома.
None - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в июле.

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отключения
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации