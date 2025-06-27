Одесситы сегодня будут без воды - адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

Вода в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть через 3 дня — 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Из-за проведения ремонтных работ воды 3 дня не будет по следующим адресам:

До 12:00 30 июня водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Балковская;

ул. Раскидайловская, 67А.

До 18:00 27 июня воды не будет:

ул. Ицхака Рабина — все дома;

ул. Евгения Танцюры — все дома;

переулок Анатра — все дома;

ул. Ивана и Юрия Лип — все дома.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот с сайта Инфоксводоканала

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в июле.