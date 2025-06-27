Одесситы сегодня будут без воды - адреса отключений и когда возобновят поставки (от Инфоксводоканала)

У некоторых одесситов не будет воды три дня — адреса бюветов
Сегодня, 27 июня, в Одессе отключили воду сотням абонентов из-за запланированных ремонтных работ на сетях водоканала. Снабжение горожанам обещают вернуть через 3 дня — 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды 3 дня не будет по следующим адресам:
До 12:00 30 июня водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Балковская;
- ул. Раскидайловская, 67А.
До 18:00 27 июня воды не будет:
- ул. Ицхака Рабина — все дома;
- ул. Евгения Танцюры — все дома;
- переулок Анатра — все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип — все дома.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 17 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на СДПТ для одесситов. А также о стоимости водоснабжения в июле.
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