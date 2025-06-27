Одесити сьогодні будуть без води - адреси відключень та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)

У деяких одеситів не буде води три дні — адреси бюветів
Сьогодні, 27 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути через 3 дні — 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення ремонтних робіт води 3 дні не буде за такими адресами:
До 12:00 30 червня водопостачання буде відсутнє:
- вул. Балківська;
- вул. Розкидайлівська, 67А.
До 18:00 27 червня води не буде:
- вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;
- вул. Євгена Танцюри — усі будинки;
- пров. Анатра — усі будинки;
- вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у липні.
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