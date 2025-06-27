Одесити сьогодні будуть без води - адреси відключень та коли відновлять постачання (від Інфоксводоканалу)

Вода у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 27 червня, в Одесі відключили воду сотням абонентів через заплановані ремонтні роботи на мережах водоканалу. Постачання містянам обіцяють повернути через 3 дні — 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води 3 дні не буде за такими адресами:

До 12:00 30 червня водопостачання буде відсутнє:

вул. Балківська;

вул. Розкидайлівська, 67А.

До 18:00 27 червня води не буде:

вул. Іцхака Рабіна — усі будинки;

вул. Євгена Танцюри — усі будинки;

пров. Анатра — усі будинки;

вул. Івана і Юрія Лип — усі будинки.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот з сайту Інфоксводоканалу

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 17 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на УБПТ для одеситів. А також про вартість водопостачання у липні.