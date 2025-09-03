Новорожденный Эней стал первым ребенком в Одессе на День города

Роженица с малышом на руках. Фото: городской совет.

В День города в одесских роддомах был настоящий бэби-бум — появились на свет десятки младенцев. Первым новорожденным стал мальчик из семьи защитника Украины.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Первый малыш

В городском роддоме №5 Одессы 2 сентября в 00:05 появился мальчик по имени Эней. Он стал первым малышом, который увидел дневной свет в этом году в День города. Рост младенца — 48 см, а вес — 2670 граммов. Ребенок родился в семье украинского воина. Мама и сын чувствуют себя хорошо.

Всего в День города в одесских роддомах и больницах появился на свет 21 малыш. Среди них — одна пара близнецов, 14 девочек и 7 мальчиков.

Новорожденный малыш. Фото: городской совет

Мэр Одессы и роженица. Фото: городской совет

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил новорожденных и их мам. Кроме того, мэр вручил им подарки.

"Пусть дети растут счастливыми и здоровыми под мирным небом. А мы продолжим создавать в Одессе комфортные условия жизни для каждого", — отметил мэр.

Как сообщил директор роддома №5 Игорь Шпак, в следующем году учреждение будет праздновать 50-летие. За это время здесь родилось более 108 тысяч младенцев.

Мама с малышом. Фото: городской совет

Молодые мамочки. Фото: городской совет

Напомним, мы писали, что в Одессе стало больше городов-побратимов. Также мы сообщали, что в День города в Одессе развернули флаг.