Головна Одеса У День народження Одеси першим народився хлопчик — деталі

У День народження Одеси першим народився хлопчик — деталі

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 15:09
Новонароджений Еней став першою дитиною в Одесі на День міста
Породілля з малюком на руках. Фото: міська рада.

У День міста в одеських пологових будинках був справжній бебі-бум – з’явилися на світ десятки немовлят. Першим новонародженим став хлопчик із родини захисника України.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Перший малюк

У міському пологовому будинку №5 Одеси 2 вересня о 00:05 з’явився хлопчик на ім’я Еней. Він став першим малюком, який побачив денне світло цього року в День міста. Зріст немовля — 48 см, а вага — 2670 грамів. Дитина народилася у родині українського воїна. Мама та син почуваються добре.

Загалом у День міста в одеських пологових будинках і лікарнях з’явився на світ 21 малюк. Серед них — одна пара близнюків, 14 дівчаток і 7 хлопчиків.

Одеса
Новонароджений малюк. Фото: міська рада
Одеса
Мер Одеси та породілля. Фото: міська рада

Одеський міський голова Геннадій Труханов привітав новонароджених і їхніх мам. Крім того, мер вручив їм подарунки.

"Нехай діти зростають щасливі та здорові під мирним небом. А ми продовжимо створювати в Одесі комфортні умови життя для кожного", — зазначив мер.

Як повідомив директор пологового будинку №5 Ігор Шпак, наступного року заклад святкуватиме 50-річчя. За цей час тут народилося понад 108 тисяч немовлят.

Одеса
Мама з малюком. Фото: міська рада
Одеса
Молоді матусі. Фото: міська рада

Нагадаємо, ми писали, що в Одесі побільшало міст-побратимів. Також ми повідомляли, що у День міста в Одесі розгорнули прапор

Одеса Одеська область Новини Одеси пологовий будинок дитина новонароджені
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
