Во Франции осудили атаки РФ по зерновой инфраструктуре Украины
Во Франции отреагировали на атаки по зерновой инфраструктуре Украины в Одесской области. Правительство страны осудило такие действия РФ.
Об этом говорится в пресс-релизе МИД Франции.
Обстрелы зерновой инфраструктуры Украины
В МИД Франции подчеркнули, что такими атаками Россия продолжает свой шантаж глобальной продовольственной безопасности, что сказывается систематическим уничтожением транзитных и складских мощностей в Украине, препятствиями для экспорта зерна и приостановкой Черноморской зерновой инициативы.
"Мы продолжим принимать меры по укреплению глобальной продовольственной безопасности, которую Россия открыто пытается ослабить, чтобы превратить ее в политическое оружие", — говорится в сообщении.
Напомним, ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.
Также мы писали, что во время ночной атаки РФ 3 сентября на припортовую инфраструктуру Одесской области разрушены и повреждены гражданские объекты. Полицейские документируют последствия очередного удара.
Добавим, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.