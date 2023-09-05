Во Франции осудили атаки РФ по зерновой инфраструктуре Украины

Ликвидация пожара в результате российского обстрела Одесской области. Фото: Силы обороны юга Украины

Во Франции отреагировали на атаки по зерновой инфраструктуре Украины в Одесской области. Правительство страны осудило такие действия РФ.

Об этом говорится в пресс-релизе МИД Франции.

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В МИД Франции подчеркнули, что такими атаками Россия продолжает свой шантаж глобальной продовольственной безопасности, что сказывается систематическим уничтожением транзитных и складских мощностей в Украине, препятствиями для экспорта зерна и приостановкой Черноморской зерновой инициативы.

"Мы продолжим принимать меры по укреплению глобальной продовольственной безопасности, которую Россия открыто пытается ослабить, чтобы превратить ее в политическое оружие", — говорится в сообщении.

Напомним, ночью, 4 сентября, российские захватчики атаковали Одесскую область. Для очередного обстрела враг использовал ударные беспилотники.

Также мы писали, что во время ночной атаки РФ 3 сентября на припортовую инфраструктуру Одесской области разрушены и повреждены гражданские объекты. Полицейские документируют последствия очередного удара.

Добавим, российский диктатор Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил нежелание РФ возобновлять "зерновое соглашение", пока не будут выполнены все условия России.