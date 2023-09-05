У Франції засудили атаки РФ по зерновій інфраструктурі України

Ліквідація пожежі внаслідок російського обстрілу Одеської області. Фото: Сили оборони півдня України

У Франції відреагували на російські атаки по зерновій інфраструктурі України в Одеській області. Уряд країни засудив такі дії РФ.

Про це йдеться в пресрелізі МЗС Франції.

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У МЗС Франції наголосили, що такими атаками Росія продовжує свій шантаж глобальної продовольчої безпеки, що позначається систематичним знищенням транзитних і складських потужностей в Україні, перешкодами для експорту зерна та призупиненням Чорноморської зернової ініціативи.

"Ми продовжимо вживати заходів для зміцнення глобальної продовольчої безпеки, яку Росія відкрито намагається послабити, щоб перетворити її на політичну зброю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вночі, 4 вересня, російські загарбники атакували Одеську область. Для чергового обстрілу ворог використовував ударні безпілотники.

Також ми писали, що під час нічної атаки РФ 3 вересня на припортову інфраструктуру Одеської області є руйнування та пошкодження цивільних об'єктів. Поліцейські документують наслідки чергового удару.

Додамо, російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив небажання РФ відновлювати "зернову угоду", доки не будуть виконані всі умови Росії.