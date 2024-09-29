Улицы Одессы на Google Maps получили новые названия

В Google Maps появились первые переименованные улицы Одессы — какие именно
Одесская область продолжает процесс дерусификации. В Google Maps добавлены первые 10 улиц, переименованных главой Одесской областной администрации Олегом Кипером.
Об этом Новини.LIVE узнали из веб-сервиса Google Maps.
Какие улицы внесли на карты
Одесса продолжает активно менять названия улиц в рамках дерусификации. Новые названия выбраны с целью чествования украинских деятелей, исторических событий и важных географических мест. Так в карты внесены в частности:
- просп. Леси Украинки (бывший Проспект Гагарина)
- ул. Нины Пестрой (бывшая Бунина)
- ул. Дмитрия Иванова (бывшая Бабеля)
- ул. Станислава Узикова (бывшая Генерала Гудовича)
- ул. Виталия Нестеренко (бывшая Академика Воробьева)
- ул. Михаила Билинского (бывшая Амвросия Бучмы)
- ул. Михаила Болтенко (бывшая Адмирала Лазарева)
- ул. Ярослава Баиса (бывшая Высоцкого)
- ул. Андрея Гулого-Гуленко (бывшая вице-адмирала Азарова)
- ул. Михаила Бойчука (бывшая Багрицкого)
Что это значит для жителей
Переименованные улицы уже отображаются на цифровых картах, и это поможет жителям быстрее адаптироваться к новым названиям, в частности, при использовании навигационных приложений.
Напомним, активисты демонтировали изображение ордена Ленина из памятника "Крылья победы" на площади 10 апреля. Акцию поддержали некоторые одесситы.
Также мы писали, что в Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.
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