Улицы Одессы на Google Maps получили новые названия

Указатель улиц. Фото: Новини.LIVE

Одесская область продолжает процесс дерусификации. В Google Maps добавлены первые 10 улиц, переименованных главой Одесской областной администрации Олегом Кипером.

Об этом Новини.LIVE узнали из веб-сервиса Google Maps.

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Какие улицы внесли на карты

Одесса продолжает активно менять названия улиц в рамках дерусификации. Новые названия выбраны с целью чествования украинских деятелей, исторических событий и важных географических мест. Так в карты внесены в частности:

просп. Леси Украинки (бывший Проспект Гагарина)

ул. Нины Пестрой (бывшая Бунина)

ул. Дмитрия Иванова (бывшая Бабеля)

ул. Станислава Узикова (бывшая Генерала Гудовича)

ул. Виталия Нестеренко (бывшая Академика Воробьева)

ул. Михаила Билинского (бывшая Амвросия Бучмы)

ул. Михаила Болтенко (бывшая Адмирала Лазарева)

ул. Ярослава Баиса (бывшая Высоцкого)

ул. Андрея Гулого-Гуленко (бывшая вице-адмирала Азарова)

ул. Михаила Бойчука (бывшая Багрицкого)

Что это значит для жителей

Переименованные улицы уже отображаются на цифровых картах, и это поможет жителям быстрее адаптироваться к новым названиям, в частности, при использовании навигационных приложений.

Напомним, активисты демонтировали изображение ордена Ленина из памятника "Крылья победы" на площади 10 апреля. Акцию поддержали некоторые одесситы.

Также мы писали, что в Одессе демонтируют 19 памятников, связанных с российской и советской историей и культурой. В списке оказались и те монументы, которые уже снесены или демонтированы.