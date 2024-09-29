Вулиці Одеси на Google Maps отримали нові назви

У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме
Одеська область продовжує процес дерусифікації. У Google Maps додано перші 10 вулиць, перейменованих головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером.
Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Google Maps.
Які вулиці внесли на карти
Одеса продовжує активно змінювати назви вулиць у рамках дерусифікації. Нові назви обрані з метою вшанування українських діячів, історичних подій та важливих географічних місць. Так до карт внесено зокрема:
- просп. Лесі Українки (колишній Проспект Гагаріна)
- вул. Ніни Строкатої (колишня Буніна)
- вул. Дмитра Іванова (колишня Бабеля)
- вул. Станіслава Узікова (колишня Генерала Гудовича)
- вул. Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова)
- вул. Михайла Білинського (колишня Амвросія Бучми)
- вул. Михайла Болтенка (колишня Адмірала Лазарєва)
- вул. Ярослава Баїса (колишня Висоцького)
- вул. Андрія Гулого-Гуленка (колишня Віце-адмірала Азарова)
- вул. Михайла Бойчука (колишня Багрицького)
Що це означає для мешканців
Перейменовані вулиці вже відображаються на цифрових картах, і це допоможе жителям швидше адаптуватися до нових назв, зокрема при використанні навігаційних додатків.
Нагадаємо, активісти демонтували зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня. Акцію підтримали деякі одесити.
Також ми писали, що в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані.
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