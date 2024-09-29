Вулиці Одеси на Google Maps отримали нові назви

Вказівник вулиць. Фото: Новини.LIVE

Одеська область продовжує процес дерусифікації. У Google Maps додано перші 10 вулиць, перейменованих головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Google Maps.

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Які вулиці внесли на карти

Одеса продовжує активно змінювати назви вулиць у рамках дерусифікації. Нові назви обрані з метою вшанування українських діячів, історичних подій та важливих географічних місць. Так до карт внесено зокрема:

просп. Лесі Українки (колишній Проспект Гагаріна)

вул. Ніни Строкатої (колишня Буніна)

вул. Дмитра Іванова (колишня Бабеля)

вул. Станіслава Узікова (колишня Генерала Гудовича)

вул. Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова)

вул. Михайла Білинського (колишня Амвросія Бучми)

вул. Михайла Болтенка (колишня Адмірала Лазарєва)

вул. Ярослава Баїса (колишня Висоцького)

вул. Андрія Гулого-Гуленка (колишня Віце-адмірала Азарова)

вул. Михайла Бойчука (колишня Багрицького)

Що це означає для мешканців

Перейменовані вулиці вже відображаються на цифрових картах, і це допоможе жителям швидше адаптуватися до нових назв, зокрема при використанні навігаційних додатків.

Нагадаємо, активісти демонтували зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня. Акцію підтримали деякі одесити.

Також ми писали, що в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані.