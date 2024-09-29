Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме arrow

У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме

29 вересня 2024 13:30
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Вулиці Одеси на Google Maps отримали нові назви
Вказівник вулиць. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Одеська область продовжує процес дерусифікації. У Google Maps додано перші 10 вулиць, перейменованих головою Одеської обласної адміністрації Олегом Кіпером.

Про це Новини.LIVE дізналися з вебпорталу Google Maps.

Читайте також:

Які вулиці внесли на карти

Одеса продовжує активно змінювати назви вулиць у рамках дерусифікації. Нові назви обрані з метою вшанування українських діячів, історичних подій та важливих географічних місць. Так до карт внесено зокрема:

  • просп. Лесі Українки (колишній Проспект Гагаріна)
  • вул. Ніни Строкатої (колишня Буніна)
  • вул. Дмитра Іванова (колишня Бабеля)
  • вул. Станіслава Узікова (колишня Генерала Гудовича)
  • вул. Віталія Нестеренка (колишня Академіка Воробйова)
  • вул. Михайла Білинського (колишня Амвросія Бучми)
  • вул. Михайла Болтенка (колишня Адмірала Лазарєва)
  • вул. Ярослава Баїса (колишня Висоцького)
  • вул. Андрія Гулого-Гуленка (колишня Віце-адмірала Азарова)
  • вул. Михайла Бойчука (колишня Багрицького)

Що це означає для мешканців

Перейменовані вулиці вже відображаються на цифрових картах, і це допоможе жителям швидше адаптуватися до нових назв, зокрема при використанні навігаційних додатків. 

Нагадаємо, активісти демонтували зображення ордена Леніна з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 квітня. Акцію підтримали деякі одесити.

Також ми писали, що в Одесі демонтують 19 пам'ятників, пов'язаних з російською та радянською історією і культурою. У списку опинилися і ті монументи, які вже знесені або демонтовані.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:51 Будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче — яка причина

13:30 У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме

13:05 Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю та назвав кількість тижневих атак

13:00 Виплати вдовам військових в Україні — який розмір допомоги в 2024 році

12:54 Мав при собі понад сто згортків — одеські поліцейські затримали закладника

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

12:47 Звільнено командира 72-ї бригади, що захищає Вугледар — військовий відреагував

12:29 Безугла різко розкритикувала дії Сирського на фронті — що сказала

12:29 В Одесі будують нову трубу котельні "Північна-2" — чи встигнуть до холодів

12:26 Субсидії рахуватимуть по-новому — що зміниться з 1 жовтня

11:59 Зник у морі — одеські рятувальники шукають чоловіка в Аркадії

13:51 Будівництво метро на Виноградар обійдеться на 8 млрд грн дорожче — яка причина

13:30 У Google Maps з’явилися перші перейменовані вулиці Одеси — які саме

13:05 Зеленський відреагував на удар по Запоріжжю та назвав кількість тижневих атак

13:00 Виплати вдовам військових в Україні — який розмір допомоги в 2024 році

12:54 Мав при собі понад сто згортків — одеські поліцейські затримали закладника

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

12:47 Звільнено командира 72-ї бригади, що захищає Вугледар — військовий відреагував

12:29 Безугла різко розкритикувала дії Сирського на фронті — що сказала

12:29 В Одесі будують нову трубу котельні "Північна-2" — чи встигнуть до холодів

12:26 Субсидії рахуватимуть по-новому — що зміниться з 1 жовтня

11:59 Зник у морі — одеські рятувальники шукають чоловіка в Аркадії

Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

11:01 Всесвітній день серця — що псує здоров'я українців і як його зберегти

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

Text

12:36 В КМДА думають, як відключити боржників від централізованого опалення

27 вересня 2024
Text

23:58 Нардеп зробив заяву про роботу іноземних журналістів з українськими військовими

Text

21:04 Нардеп пояснив, як українці можуть відновити зруйноване через війну житло

Text

17:50 Плани Путіна щодо України та зустріч Зеленського із Трампом — ефір Вечір.LIVE

Text

14:56 Атака РФ на Кривий ріг — в РВА припустили чим могли вдарити окупанти по місту

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа - 80x80

У Нью-Йорку розпочалася зустріч Зеленського і Трампа

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд