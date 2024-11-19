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В Киеве судили одесского военного, публично ушедшего в СОЧ

19 ноября 2024 16:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Военного Гнездилова оставили под стражей
Сергей Гнездилов в военной форме. Фото: Facebook/Сергей Гнездилов
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего из Одесской области Сергея Гнездилова. В конце сентября он публично заявил, что самовольно покидает часть. Теперь его подозревают в дезертирстве.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Суд отклонил апелляцию адвоката Сергея Гнездилова об изменении меры пресечения. Отметим, что 11 октября военный был заключен под стражу на 60 суток.

Кто такой Сергей Гнездилов

Сергей Гнездилов родился в городе Вилково в Одесской области. В 2019 году он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, участвовал в боях в Донецкой области. Одесситам он известен, в первую очередь, как основатель фестиваля современной украинской культуры "ВилкаFest" в своем родном городе.

В конце сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом, он стремился привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных. В начале октября его задержали.

Напомним, в Одесской области вынесли приговор солдату, который пошел в СЗЧ. Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему в военные покидают части.

Одесса суд Одесская область военные дезертир СОЧ

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