Военного Гнездилова оставили под стражей

В Киеве судили одесского военного, публично ушедшего в СОЧ
Киевский апелляционный суд оставил под стражей военнослужащего из Одесской области Сергея Гнездилова. В конце сентября он публично заявил, что самовольно покидает часть. Теперь его подозревают в дезертирстве.
Об этом сообщает "Укринформ".
Суд отклонил апелляцию адвоката Сергея Гнездилова об изменении меры пресечения. Отметим, что 11 октября военный был заключен под стражу на 60 суток.
Кто такой Сергей Гнездилов
Сергей Гнездилов родился в городе Вилково в Одесской области. В 2019 году он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины, участвовал в боях в Донецкой области. Одесситам он известен, в первую очередь, как основатель фестиваля современной украинской культуры "ВилкаFest" в своем родном городе.
В конце сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть. Таким образом, он стремился привлечь внимание к необходимости установить четкие сроки службы для мобилизованных. В начале октября его задержали.
Напомним, в Одесской области вынесли приговор солдату, который пошел в СЗЧ. Также президент Владимир Зеленский объяснил, почему в военные покидают части.
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