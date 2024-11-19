Військового Гнєзділова залишили під вартою

У Києві судили одеського військового, який публічно пішов у СЗЧ
Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця з Одещини Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня він публічно заявив, що самовільно залишає частину. Тепер його підозрюють у дезертирстві.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Суд відхилив апеляцію адвоката Сергія Гнезділова про зміну запобіжного заходу. Зазначимо, що 11 жовтня військового взяли під варту на 60 діб.
Хто такий Сергій Гнезділов
Сергій Гнезділов народився у місті Вилкове на Одещині. У 2019 році він пішов добровольцем до Збройних Сил України, брав участь у боях у Донецькій області. Одеситам він відомий, у першу чергу, як засновник фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у своєму рідному місті.
Наприкінці вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він прагнув привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. На початку жовтня його затримали.
Нагадаємо, на Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ. Також президент Володимир Зеленський пояснив, чом у військові залишають частини.
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