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У Києві судили одеського військового, який публічно пішов у СЗЧ

19 листопада 2024 16:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Військового Гнєзділова залишили під вартою
Сергій Гнезділов у військовій формі. Фото: Facebook/Сергій Гнезділов
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Київський апеляційний суд залишив під вартою військовослужбовця з Одещини Сергія Гнезділова. Наприкінці вересня він публічно заявив, що самовільно залишає частину. Тепер його підозрюють у дезертирстві.

Про це повідомляє "Укрінформ".

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Суд відхилив апеляцію адвоката Сергія Гнезділова про зміну запобіжного заходу. Зазначимо, що 11 жовтня військового взяли під варту на 60 діб.

Хто такий Сергій Гнезділов

Сергій Гнезділов народився у місті Вилкове на Одещині. У 2019 році він пішов добровольцем до Збройних Сил України, брав участь у боях у Донецькій області. Одеситам він відомий, у першу чергу, як засновник фестивалю сучасної української культури "ВиделкаFest" у своєму рідному місті. 

Наприкінці вересня військовий написав у Facebook, що самовільно залишив частину. Таким чином він прагнув привернути увагу до потреби встановити чіткі терміни служби для мобілізованих. На початку жовтня його затримали.

Нагадаємо, на Одещині винесли вирок солдату, який пішов у СЗЧ. Також президент Володимир Зеленський пояснив, чом у військові залишають частини.

Одеса суд Одеська область військові дезертир СЗЧ

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