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В сети появились кадры вражеской атаки на Одессу — что известно о повреждениях

13 февраля 2024 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В сети появились кадры вражеской атаки на Одессу — что известно о повреждениях
Выбитые окна в доме. Фото: СОПУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня днем в Одессе звучала воздушная тревога, враг ударил по региону из авиации. Известно, что в результате атаки в городе повреждены окна в жилых домах.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что известно об атаке

Около 15.00 россияне атаковали Одессу по тактической авиации в Черном море. Жители некоторых районов города слышали работу ПВО.

Известно, что во время атаки частичные разрушения получили две многоэтажки. В жилом доме вылетели окна в двух соседних квартирах, а в недостроенном — полностью вынесло оконную раму.

"Прилетело в наш дом. Обломки. Многоэтажка. Все ок. В смысле — никто не пострадал. Окна вылетели. Все испугались", — отметила жительница дома Зоя Казажи.

В сети появились кадры вражеской атаки на Одессу — что известно о повреждениях - фото 1
Последствия падения обломков ракеты. Фото: СОЮУ
В сети появились кадры вражеской атаки на Одессу — что известно о повреждениях - фото 2
Выбитое окно в квартире. Фото: СОЮУ

Чем атаковал враг

Мониторинговые каналы сообщали, что Одессу атаковали авиационной ракетой Х-59. Однако она не достигла своих целей, силы противовоздушной обороны сбили цель над морем.

"Силами противовоздушной обороны ракета сбита на подлете с моря в город. Обломками сбитой ракеты повредило недострой и остекление нескольких многоэтажных домов в прибрежной зоне", — говорится в сообщении Сил обороны юга.

Напомним, ко дню второй годовщины полномасштабного вторжения РФ может готовить массированный обстрел Украины. Но это возможно на несколько дней позже, анализируя тактику врага.

Также мы писали, что враг уменьшил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

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