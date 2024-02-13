У мережі зʼявилися кадри ворожої атаки на Одесу — що відомо про пошкодження

Вибиті вікна у будинку. Фото: СОПУ

Сьогодні вдень в Одесі лунала повітряна тривога, ворог вдарив по регіону з авіації. Відомо, що внаслідок атаки у місті пошкоджено вікна у житлових будинках.

Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.

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Що відомо про атаку

Близько 15-ї години росіяни атакували Одесу з тактичної авіації у Чорному морі. Мешканці деяких районів міста чули роботу ППО.

Наразі відомо, що під час атаки часткових руйнувань зазнали дві багатоповерхівки. У житловому будинку вилетіли вікна у двох сусідніх квартирах, а в недобудові повністю винесло віконну раму.

"Прилетіло в наш будинок. Уламки. Багатоповерхівка. Все ок. В сенсі — ніхто не постраждав. Вікна повилітали. Всі перелякалися", — зазначила мешканка будинку Зоя Казажи.

Наслідки падіння уламків ракети. Фото: СОПУ

Вибите вікно у квартирі. Фото: СОПУ

Чим атакував ворог

Моніторингові канали повідомляли, що Одесу атакували авіаційною ракетою Х-59. Однак вона не досягла своїх цілей, сили протиповітряної оборони збили ціль над морем.

"Силами протиповітряної оборони ракету збито на підльоті з моря до міста. Уламками збитої ракети пошкодило недобудову і скління кількох багатоповерхових будинків у прибережній зоні", — йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Нагадаємо, до дня другої річниці повномасштабного вторгнення РФ може готувати масований обстріл України. Але це може бути на кілька днів пізніше, аналізуючи тактику ворога.

Також ми писали, що ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.