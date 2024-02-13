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В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза

13 лютого 2024 14:28
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза
Літаки над морем. Фото: defence-ua.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У південних регіонах України оголосили повітряну тривогу через балістичну небезпеку. Також моніторингові канали повідомляють про активність ворожої тактичної авіації над Чорним морем. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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"Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на східному  та південно-східному напрямках! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні. 

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Оновлено 14:38. Моніторинги повідомляють про проліт ракети над Одесою. У місті працює ППО. 

Де оголошено тривогу

Наразі на півдні існує загроза для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Також тривогу оголошено у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. 

В Одесі та області оголосили повітряну тривогу — яка загроза - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ворог зменшив кількість ракетоносіїв в акваторії Чорного моря. Наразі на рейді присутній один ракетоносій, тож ризик обстрілів залишається.

Також ми писали, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

Одеса
війна
Одеська область
повітряна тривога

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