В Одессе и области объявили воздушную тревогу — какая угроза

Самолеты над морем. Фото: defence-ua.com

В южных регионах Украины объявили воздушную тревогу из-за баллистической опасности. Также мониторинговые каналы сообщают об активности вражеской тактической авиации над Черным морем.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях! Угроза применения авиационных средств поражения!" — говорится в сообщении.

Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Обновлено 14:38. Мониторинги сообщают о пролете ракеты над Одессой. В городе работает ПВО.

Где объявлена тревога

На юге существует угроза для Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Также тревога объявлена в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, враг снизил количество ракетоносителей в акватории Черного моря. На рейде присутствует один ракетоноситель, поэтому риск обстрелов остается.

Также мы писали, что Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.