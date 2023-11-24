В Николаеве раздаются взрывы — в городе объявлена воздушная тревога
В Николаеве и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиационного удара. Мониторинговые каналы сообщают о ряде взрывов в городе.
Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.
Угроза для юга
Мониторинговые каналы сообщали о серии взрывов в пригороде. Пока информации о пострадавших и попадании нет. Продолжается боевая работа.
Атака на Николаевскую область 23 ноября
По информации главы ОВА Виталия Кима, 23 ноября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136". Также враг еще раз атаковал Куцурубскую и Очаковскую громады.
Напомним, сегодня, 24 ноября, в море остается влажная и туманная погода, из-за которой враг был вынужден покинуть большинство кораблей в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Черном море.
Также мы писали, что вчера враг атаковал продовольственные коридоры в Черном море с авиации, сбросив УАБ.
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