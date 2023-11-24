В Николаеве раздаются взрывы — в городе объявлена воздушная тревога

Взрывы в Николаеве год назад. Фото: Виталий Ким

В Николаеве и области объявлена воздушная тревога из-за угрозы авиационного удара. Мониторинговые каналы сообщают о ряде взрывов в городе.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Угроза для юга

Мониторинговые каналы сообщали о серии взрывов в пригороде. Пока информации о пострадавших и попадании нет. Продолжается боевая работа.

Атака на Николаевскую область 23 ноября

По информации главы ОВА Виталия Кима, 23 ноября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны был уничтожен один вражеский БпЛА "Shahed-131/136". Также враг еще раз атаковал Куцурубскую и Очаковскую громады.

Напомним, сегодня, 24 ноября, в море остается влажная и туманная погода, из-за которой враг был вынужден покинуть большинство кораблей в пунктах базирования. Однако часть флота вышла на боевое дежурство в Черном море.

Также мы писали, что вчера враг атаковал продовольственные коридоры в Черном море с авиации, сбросив УАБ.