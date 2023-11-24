У Миколаєві лунають вибухи — у місті оголошено повітряну тривогу

Вибухи у Миколаєві рік тому. Фото: Віталій Кім

У Миколаєві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу авіаційного удару. Моніторингові канали повідомляють про низку вибухів у місті.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Загроза для півдня

Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у передмісті. Наразі інформації про постраждалих та влучання немає. Продовжується бойова робота.

Атака на Миколаївську область 23 листопада

За інформацією голови ОВА Віталія Кіма, 23 листопада на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони було знищено один ворожий БпЛА "Shahed-131/136". Також ворог вкотре атакував Куцурубську та Очаківську громади.

Нагадаємо, сьогодні, 24 листопада, у морі залишається волога та туманна погода, через яку ворог був вимушений залишити більшість кораблів у пунктах базування. Проте частина флоту вийшла на бойове чергування у Чорне море.

Також ми писали, що вчора ворог атакував продовольчі коридори у Чорному морі з авіації, скинувши КАБи.