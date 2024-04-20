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В Николаеве на аукцион выставили здание областной детской больницы

20 апреля 2024 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Николаеве на аукцион выставили здание областной детской больницы
Николаевская областная детская инфекционная лечебница. Фото: Prozorro.Продажи
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области начали процедуру продажи аварийного здания областной детской инфекционной больницы. Аукцион запланирован на 23 апреля 2024 года, и стартовая цена лота составляет 2,9 миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Prozorro.Продажи.

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Что именно продают

Согласно информации, объект приватизации включает в себя здание детской инфекционной больницы, сарай, здание очистных сооружений, гаражи и проходные с общей площадью 3585,9 кв. м.

Что известно об аукционе

Аукцион будет проведен по трехраундовой системе, где участники представляют закрытые ценовые предложения до начала торгов. Стартовая цена лота составляет 2,9 миллиона гривен. Покупатель, приобретающий эту собственность, должен сохранять медицинское назначение постройки в течение пяти лет после перехода прав собственности. Также требуется инвестирование не менее 20 миллионов гривен в реконструкцию, капитальный ремонт и энергомодернизацию.

Что известно о больнице

Николаевская областная детская больница не функционирует с 2019 года, а техническое состояние основного здания отнесено к 4 категории — аварийное. Инженерное оборудование объекта включает системы централизованного водоснабжения и водоотвода, пожарной сигнализации, электроснабжения, а также 32 солнечных коллектора на крыше больницы.

В Николаеве на аукцион выставили здание областной детской больницы - фото 1
Николаевская областная детская инфекционная больница. Фото: Prozorro.Продажи

Напомним, в Одесской области продали Ильичевский масложировой комбинат. Завод обошелся новому владельцу почти в 700 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что Департамент коммунальной собственности Одесского городского совета объявил о продаже помещений площадью около 230 квадратных метров. Речь идет о нежилых зданиях, расположенных по адресу переулок Монастырский, 6/1.

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