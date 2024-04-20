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У Миколаєві на аукціон виставили будівлю обласної дитячої лікарні

20 квітня 2024 14:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У Миколаєві на аукціон виставили будівлю обласної дитячої лікарні
Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня. Фото: Prozorro.Продажі
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Миколаївщині розпочали процедуру продажу аварійної будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні. Аукціон заплановано на 23 квітня 2024 року, і стартова ціна лота становить 2,9 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Prozorro.Продажі.

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Що саме продають

Згідно з інформацією, об'єкт приватизації містить в собі будівлю дитячої інфекційної лікарні, сарай, будівлю очисних споруд, гаражі та прохідні з загальною площею 3585,9 кв. м. 

Що відомо про аукціон

Аукціон буде проведено за трираундовою системою, де учасники подають закриті цінові пропозиції до початку торгів. Стартова ціна лота складає 2,9 мільйона гривень. Покупець, який придбає цю власність, повинен зберігати медичне призначення споруди протягом п’яти років після переходу прав власності. Також вимагається інвестування не менше 20 мільйонів гривень у реконструкцію, капітальний ремонт та енергомодернізацію.

Що відомо про лікарню

Миколаївська обласна дитяча лікарня не функціонує з 2019 року, а технічний стан основної будівлі віднесений до 4 категорії — аварійний. Інженерне обладнання об’єкта включає системи централізованого водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації, електропостачання, а також 32 сонячних колектори на даху лікарні.

У Миколаєві на аукціон виставили будівлю обласної дитячої лікарні - фото 1
Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня. Фото: Prozorro.Продажі

Нагадаємо, в Одеській області продали Іллічівський олійно-жировий комбінат. Завод обійшовся новому власнику у майже 700 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що Департамент комунальної власності Одеської міської ради оголосив про продаж приміщень площею майже 230 квадратних метрів. Йдеться про нежитлові будівлі, розташовані за адресою провулок Монастирський, 6/1.

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