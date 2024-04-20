У Миколаєві на аукціон виставили будівлю обласної дитячої лікарні

Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня. Фото: Prozorro.Продажі

На Миколаївщині розпочали процедуру продажу аварійної будівлі обласної дитячої інфекційної лікарні. Аукціон заплановано на 23 квітня 2024 року, і стартова ціна лота становить 2,9 мільйона гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Prozorro.Продажі.

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Що саме продають

Згідно з інформацією, об'єкт приватизації містить в собі будівлю дитячої інфекційної лікарні, сарай, будівлю очисних споруд, гаражі та прохідні з загальною площею 3585,9 кв. м.

Що відомо про аукціон

Аукціон буде проведено за трираундовою системою, де учасники подають закриті цінові пропозиції до початку торгів. Стартова ціна лота складає 2,9 мільйона гривень. Покупець, який придбає цю власність, повинен зберігати медичне призначення споруди протягом п’яти років після переходу прав власності. Також вимагається інвестування не менше 20 мільйонів гривень у реконструкцію, капітальний ремонт та енергомодернізацію.

Що відомо про лікарню

Миколаївська обласна дитяча лікарня не функціонує з 2019 року, а технічний стан основної будівлі віднесений до 4 категорії — аварійний. Інженерне обладнання об’єкта включає системи централізованого водопостачання та водовідведення, пожежної сигналізації, електропостачання, а також 32 сонячних колектори на даху лікарні.

Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня. Фото: Prozorro.Продажі

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