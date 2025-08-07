В Николаеве впервые провели операцию по удалению тромба из мозга

Проведение операции. Фото иллюстративное: Суспільне

В одной из больниц Николаева впервые в этом городе провели тромбэктомию — операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга. Состояние пациента стабильное, сейчас он проходит реабилитацию.

Об этом сообщил нейрохирург Александр Неделев в интервью для издания ''НикВисти''.

Реклама

Читайте также:

Операция по удалению тромба из мозга

В одну из николаевских больниц поступил мужчина 53 лет с затромбированной ветвью сосудов, которая обеспечивала кровью правое полушарие мозга. Из-за этого левая часть тела была парализована.

Удалять тромб пришлось хирургическим путем. Такая операция в Николаеве проводилась впервые и длилась около двух часов. После пробуждения у мужчины начали двигаться конечности, а затем он снова смог разборчиво говорить.

"После того, как пациент начал отходить от наркоза, мы уже увидели, как вернулась к работе его левая нога. А потом, со временем, начала работать уже и рука, вернулась возможность немного четче произносить свою мысль. Очень хороший у нас получился неврологический результат. С грубого инсульта он перешел к менее инвалидизирующему состоянию", — говорит нейрохирург Александр Неделев.

Сейчас состояние пациента стабильное, он проходит курс реабилитации.

Напомним, недавно мы писали о том, делают ли операции по трансплантации органов в Одессе. А также об одессите, которому пересадили сердце.