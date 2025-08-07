Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Николаеве провели уникальную операцию на мозге — детали

В Николаеве провели уникальную операцию на мозге — детали

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:13
В Николаеве впервые провели операцию по удалению тромба из мозга
Проведение операции. Фото иллюстративное: Суспільне

В одной из больниц Николаева впервые в этом городе провели тромбэктомию — операцию по удалению тромба из сосудов головного мозга. Состояние пациента стабильное, сейчас он проходит реабилитацию.

Об этом сообщил нейрохирург Александр Неделев в интервью для издания ''НикВисти''.

Реклама
Читайте также:

Операция по удалению тромба из мозга

В одну из николаевских больниц поступил мужчина 53 лет с затромбированной ветвью сосудов, которая обеспечивала кровью правое полушарие мозга. Из-за этого левая часть тела была парализована.

Удалять тромб пришлось хирургическим путем. Такая операция в Николаеве проводилась впервые и длилась около двух часов. После пробуждения у мужчины начали двигаться конечности, а затем он снова смог разборчиво говорить.

"После того, как пациент начал отходить от наркоза, мы уже увидели, как вернулась к работе его левая нога. А потом, со временем, начала работать уже и рука, вернулась возможность немного четче произносить свою мысль. Очень хороший у нас получился неврологический результат. С грубого инсульта он перешел к менее инвалидизирующему состоянию", — говорит нейрохирург Александр Неделев.

Сейчас состояние пациента стабильное, он проходит курс реабилитации.

Напомним, недавно мы писали о том, делают ли операции по трансплантации органов в Одессе. А также об одессите, которому пересадили сердце.

Одесса Николаев операция Новости Одессы тромб
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации