Одеса У Миколаєві провели унікальну операцію на мозку — деталі

У Миколаєві провели унікальну операцію на мозку — деталі

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:13
У Миколаєві вперше провели операцію з видалення тромбу з мозку
Проведення операції. Фото ілюстративне: Суспільне

В одній з лікарень Миколаєва вперше у цьому місті провели тромбектомію — операцію з видалення тромбу із судин головного мозку. Стан пацієнта стабільний, наразі він проходить реабілітацію. 

Про це повідомив нейрохірург Олександр Недєлєв в інтерв'ю для видання ''МикВісті".

Читайте також:

Операція з видалення тромбу з мозку

До лікарні поступив чоловік 53 років із затромбованою гілкою судин, яка забезпечувала кров'ю праву півкулю мозку. Через це ліва частина тіла була паралізована. 

Видаляти тромб довелося хірургічним шляхом. Така операція в Миколаєві проводилася вперше та тривала близько двох годин. Після пробудження у чоловіка почали рухатися кінцівки, а потім він знову зміг розбірливо говорити.

"Після того, як пацієнт почав відходити від наркозу, ми вже побачили, як повернулася до роботи його ліва нога. А потім, з часом, почала працювати вже й рука, повернулася можливість трішки чіткіше вимовляти свою думку. Дуже хороший у нас вийшов неврологічний результат. З грубого інсульту він перейшов до менш інвалідизуючого стану", — каже нейрохіруг Олександр Недєлєв.

Наразі стан пацієнта стабільний, він проходить реабілітацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чи роблять операції з трансплантації органів в Одесі. А також про одесита, якому пересадили серце.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
