В Николаеве отремонтируют операционный блок госпиталя для ветеранов

Операционный блок Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов капитально отремонтируют. На это планируют потратить 11 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из платформы тендерных закупок Prozorro.

Условия закупки

Подрядчик должен провести капитальный ремонт операционного блока хирургического отделения военного госпиталя в Николаеве. Заказчиком выступило Квартирно-эксплуатационный отдел горсовета. Всего на работы выделили 10,99 миллиона гривен. Предложения от предпринимателей будут принимать до 31 августа, аукцион запланировали на 1 сентября. Закупка проводится через открытые торги с особенностями.

Работы предусматривают обновление оборудования и улучшение условий оказания помощи военнослужащим в медучреждении.

Тендерное предложение. Фото: скриншот с портала Prozorro

Добавим, по условиям договора работы выбранный подрядчик должен завершить до 25 декабря 2026 года. Оплата работ будет осуществлена только после их выполнения на основании актов приемки.

