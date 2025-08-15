Видео
Главная Одесса В Николаеве отремонтируют больницу для ветеранов — что планируют

В Николаеве отремонтируют больницу для ветеранов — что планируют

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 16:52
В Николаеве отремонтируют операционный блок госпиталя для ветеранов
Госпиталь для ветеранов в Николаеве. Фото иллюстративное: nikcenter.com

Операционный блок Николаевского областного клинического госпиталя ветеранов капитально отремонтируют. На это планируют потратить 11 миллионов гривен из городского бюджета.

Об этом Новини.LIVE узнали из платформы тендерных закупок Prozorro.

Читайте также:

Условия закупки

Подрядчик должен провести капитальный ремонт операционного блока хирургического отделения военного госпиталя в Николаеве. Заказчиком выступило Квартирно-эксплуатационный отдел горсовета. Всего на работы выделили 10,99 миллиона гривен. Предложения от предпринимателей будут принимать до 31 августа, аукцион запланировали на 1 сентября. Закупка проводится через открытые торги с особенностями.

Работы предусматривают обновление оборудования и улучшение условий оказания помощи военнослужащим в медучреждении.

None - фото 1
Тендерное предложение. Фото: скриншот с портала Prozorro

Добавим, по условиям договора работы выбранный подрядчик должен завершить до 25 декабря 2026 года. Оплата работ будет осуществлена только после их выполнения на основании актов приемки.

Напомним, недавно мы писали о том, что на Хаджибейскую дамбу потратят еще 4 миллиона. А также о восстановлении дома в Одессе после атаки.

Одесса ремонт тендер Николаев Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
