Головна Одеса У Миколаєві відремонтують лікарню для ветеранів — що планують

У Миколаєві відремонтують лікарню для ветеранів — що планують

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 16:52
У Миколаєві відремонтують операційний блок госпіталя для ветеранів
Госпіталь для ветеранів у Миколаєві. Фото ілюстративне: nikcenter.com

Операційний блок Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів капітально відремонтують. На це планують витратити 11 мільйонів гривень з міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з платформи тендерних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Умови закупівлі

Підрядник має провести капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення військового госпіталю у Миколаєві. Замовником виступило Квартирно-експлуатаційний відділ міськради. Загалом на роботи виділили 10,99 мільйона гривень. Пропозиції від підприємців прийматимуть до 31 серпня, аукціон запланували на 1 вересня. Закупівля проводиться через відкриті торги з особливостями.

Роботи передбачають оновлення обладнання та покращення умов надання допомоги військовослужбовцям у медзакладі.

None - фото 1
Тендерна пропозиція. Фото: скріншот з порталу Prozorro

Додамо, за умовами договору роботи обраний підрядник має завершити до 25 грудня 2026 року. Оплата робіт буде здійснена лише після їх виконання на підставі актів приймання.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що на Хаджибейську дамбу витратять ще 4 мільйони. А також про відновлення будинку в Одесі після атаки.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
