У Миколаєві відремонтують операційний блок госпіталя для ветеранів

Операційний блок Миколаївського обласного клінічного госпіталю ветеранів капітально відремонтують. На це планують витратити 11 мільйонів гривень з міського бюджету.

Про це Новини.LIVE дізналися з платформи тендерних закупівель Prozorro.

Умови закупівлі

Підрядник має провести капітальний ремонт операційного блоку хірургічного відділення військового госпіталю у Миколаєві. Замовником виступило Квартирно-експлуатаційний відділ міськради. Загалом на роботи виділили 10,99 мільйона гривень. Пропозиції від підприємців прийматимуть до 31 серпня, аукціон запланували на 1 вересня. Закупівля проводиться через відкриті торги з особливостями.

Роботи передбачають оновлення обладнання та покращення умов надання допомоги військовослужбовцям у медзакладі.

Тендерна пропозиція. Фото: скріншот з порталу Prozorro

Додамо, за умовами договору роботи обраний підрядник має завершити до 25 грудня 2026 року. Оплата робіт буде здійснена лише після їх виконання на підставі актів приймання.

