В Николаеве осудили агента вражеской разведки — какой приговор вынес суд
В Николаеве вынесли приговор враждебному агенту, который следил за техникой ВСУ из-за скрытого видеорегистратора. Предатель передавал данные российским кураторам, которые наносили удары по позициям украинских бойцов.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.
Подробности сотрудничества с врагом
Предатель собирал разведданные об ориентировочном количестве и месторасположении личного состава и военной техники Сил обороны на территории региона. Для скрытой слежки за подразделениями украинских защитников использовал видеорегистратор, установивший в салоне собственного авто.
Среди особых задач вражеского агента было обнаружение мест дислокации и перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. Полученные данные он мессенджером передавал своему "куратору" — кадровому сотруднику российского ГРУ.
Какой приговор вынес суд
На основании собранных улик суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему назначили 15 лет заключения.
Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.
Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.
Читайте Новини.LIVE!