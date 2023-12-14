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В Николаеве осудили агента вражеской разведки — какой приговор вынес суд

14 декабря 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве осудили агента вражеской разведки — какой приговор вынес суд
Судья выносит приговор. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве вынесли приговор враждебному агенту, который следил за техникой ВСУ из-за скрытого видеорегистратора. Предатель передавал данные российским кураторам, которые наносили удары по позициям украинских бойцов.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Предатель собирал разведданные об ориентировочном количестве и месторасположении личного состава и военной техники Сил обороны на территории региона. Для скрытой слежки за подразделениями украинских защитников использовал видеорегистратор, установивший в салоне собственного авто.

Среди особых задач вражеского агента было обнаружение мест дислокации и перемещения военной техники ВСУ в прифронтовых районах. Полученные данные он мессенджером передавал своему "куратору" — кадровому сотруднику российского ГРУ.

Какой приговор вынес суд

На основании собранных улик суд признал российского агента виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему назначили 15 лет заключения.

Напомним, в Николаеве задержан информатор российских спецслужб, который передавал данные о размещении ВСУ на юге. В частности, предатель шпионил за аэродромами.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента вражеских спецслужб, корректировавшего удары по Николаеву. Предатель передавал российской разведке данные о позициях и маршрутах Сил обороны на юге.

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