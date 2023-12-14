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У Миколаєві засудили агента ворожої розвідки — який вирок виніс суд

14 грудня 2023 15:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Миколаєві засудили агента ворожої розвідки — який вирок виніс суд
Суддя виносить вирок. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Миколаєві винесли вирок ворожому агенту, який стежив за технікою ЗСУ через прихований відеореєстратор. Зрадник передавав дані російським кураторам, які завдавали ударів по позиціях українських бійців.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Зрадник збирав розвіддані про орієнтовну кількість та місця розташування особового складу і військової техніки Сил оборони на території регіону. Для прихованого стеження за підрозділами українських захисників використовував відеореєстратор, який встановив у салоні власного авто.

Серед особливих завдань ворожого агента було виявлення місць дислокації та переміщення військової техніки ЗСУ в прифронтових районах. Отримані дані він месенджером передавав своєму "куратору" — кадровому співробітнику російського ГРУ.

Який вирок виніс суд

На підставі зібраних доказів суд визнав російського агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому призначили 15 років увʼязнення. 

Нагадаємо, у Миколаєві затримали інформатора російських спецслужб, який передавав дані про розміщення ЗСУ на півдні. Зокрема, зрадник шпигував за аеродромами. 

Також ми писали, що Служба безпеки України (СБУ) затримала агента ворожих спецслужб, який коригував удари по Миколаєву. Зрадник передавав російській розвідці дані про позиції та маршрути Сил оборони на півдні.

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