В Молдову и Румынию не выехать - где пробки на трассе Одесса-Рени (ситуация на дорогах Одесской области)

Авто в пробке. Фото иллюстративное: Главком

В пятницу, 11 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову. Стоять в них придется несколько часов. Наблюдаются очереди авто и вблизи пунктов пропуска в Румынию.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных пробок. Простоять в них придется более 3 часов. Немало тянучек встречается и по пути к нему, в частности возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там также несколько затруднен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей не зафиксировано.

Возле Паланки пробки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовался один значительный затор, что надо учитывать, планируя путешествие. У канала Кофа, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.

Пробка возле Орловки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.