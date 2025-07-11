В Молдову и Румынию не выехать - где пробки на трассе Одесса-Рени (ситуация на дорогах Одесской области)

В Молдову не выехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
В пятницу, 11 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову. Стоять в них придется несколько часов. Наблюдаются очереди авто и вблизи пунктов пропуска в Румынию.
Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных пробок. Простоять в них придется более 3 часов. Немало тянучек встречается и по пути к нему, в частности возле села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там также несколько затруднен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей не зафиксировано.
Пробки в Румынию
Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас образовался один значительный затор, что надо учитывать, планируя путешествие. У канала Кофа, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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