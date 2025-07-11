У Молдову та Румунію не виїхати - де затори на трасі Одеса-Рені (ситуація на дорогах Одещини)

Авто у заторі. Фото ілюстративне: Главком

У п'ятницю, 11 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік КПП до Молдови. Стояти в них доведеться кілька годин. Спостерігаються черги авто і поблизу пунктів пропуску до Румунії.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька величезних заторів. Простояти в них доведеться більше 3 годин. Чимало тягнучок зустрічається і шляхом до нього, зокрема біля села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там також дещо ускладнено. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг не зафіксовано.

Біля Паланки затори. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі утворився один значний затор, що треба враховувати, плануючи подорож. Біля каналу Кофа, тягнучок наразі не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.