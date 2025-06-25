Ситуация на дорогах Одесской области - пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию. Через Паланку не выехать - образовалась большая тянучка

Трасса Одесса-Рени на карте. Фото: скриншот с Google Maps

В среду, 25 июня, на трассе Одесса — Рени образовалась большая пробка возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное", что лучше учитывать путешественникам, планируя свой маршрут. Однако в сторону КПП в Румынию тянучек пока не наблюдается.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска в Молдову "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась огромная пробка, простоять в которой придется несколько часов. Еще одна тянучка образовалась вблизи села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там пока свободен. По пути к КПП в Рени очередей, по данным картографического сервиса, наблюдается лишь одна небольшая очередь автомобилей.

Большая пробка возле Паланки. Фото: скриншот из Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока фиксируется одна небольшая пробка. У канала Кофа, мост через который уже завершают ремонтировать, тянучки пока не наблюдаются. Поездка из Одессы продлится не более 6 часов.

Пробка возле Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.