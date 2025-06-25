Ситуація на дорогах Одещини - затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії. Через Паланку не виїхати - утворилася велика тягнучка

Траса Одеса-Рені на карті. Фото: скриншот з Google Maps

У середу, 25 червня, на трасі Одеса — Рені утворився великий затор біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне", що краще враховувати мандрівникам, плануючи подорож. Однак у бік КПП до Румунії тягнучок поки не спостерігається.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску до Молдови "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився величезний затор, простояти в якому доведеться декілька годин. Ще одна тягнучка утворилася поблизу села Маяки. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там наразі вільний. Шляхом до КПП у Рені черг, за даними картографічного сервісу, спостерігається лише одна невеличка черга автівок.

Великий затор біля Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік від найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі фіксується один невеличкий затор. Біля каналу Кофа, міст через який вже завершують ремонтувати, тягнучки поки не спостерігаються. Поїздка з Одеси триватиме не більше 6 годин.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою в Румунію.