Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: ГПСУ

Сегодня, 6 августа, на трассе Одесса-Рени образовалось несколько пробок по пути к КПП в Молдову, и некоторые из них довольно большие. По дороге в Румынию пока проезд свободный, поэтому стоять в очередях путешественникам не будет необходимости.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько пробок. Самая большая тянучка фиксируется по пути к нему — вблизи села Маяки. Простоять придется не менее часа, что лучше учесть путешественникам. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там также несколько затруднен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей не наблюдается.

Пробки в Молдову. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Возле ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" сейчас пробок не наблюдается. В районе канала Кофа тянучки также не фиксируются, поэтому стоять в очередях не придется. Поездка из Одессы будет длиться более 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.