Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: ДПСУ

Сьогодні, 6 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилося декілька заторів шляхом до КПП у Молдову, і деякі з них доволі великі. Дорогою до Румунії наразі проїзд вільний, тому стояти у чергах мандрівникам не буде необхідності.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька заторів. Найбільша тягнучка фіксується шляхом до нього — поблизу села Маяки. Простояти доведеться не менше години, що краще врахувати мандрівникам. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там також дещо ускладнений. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг не спостерігається.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів не спостерігається. В районі каналу Кофа тягнучок також не зафіксовано, тож стояти у чергах не доведеться. Поїздка з Одеси триватиме понад 4 години.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.