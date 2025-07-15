Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать за границу)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: zahidnuy.kordon

Во вторник, 15 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону почти всех КПП в Молдову и Румынию. Стоять в них придется несколько часов, что лучше учесть путешественникам, планируя свой маршрут.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая пробка. Движение очень затруднено и по пути к нему — недалеко от села Маяки. Что касается "Староказачьего — Тудора" — там также фиксируются очереди. Вблизи КПП в Рени, также есть тянучка, простоять в которой придется не менее 2 часов.

Возле Паланки пробки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока есть только небольшие тянучки. У канала Кофа, который завершают ремонтировать, их пока не наблюдается. Однако значительная пробка образовалась возле пограничного села Новая Некрасовка. Поездка из Одессы продлится около 6 часов.

Пробка возле Новой Некрасовки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.