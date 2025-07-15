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Головна Одеса До Молдови зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 14:00
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати за кордон)
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: zahidnuy.kordon

У вівторок, 15 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік майже всіх КПП до Молдови та Румунії. Стояти в них доведеться кілька годин, що краще врахувати мандрівникам, плануючи свій маршрут.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворився великий затор. Рух дуже ускладнений і шляхом до нього — неподалік села Маяки.  Що стосується "Старокозачого — Тудора" —  там також фіксуються черги. Поблизу КПП у Рені також є тягнучка, простояти в якій доведеться не менше 2 годин.

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Біля Паланки затори. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі є лише невеликі тягнучки. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, їх поки не спостерігається. Однак значний затор утворився біля прикордонного села Нова Некрасівка. Поїздка з Одеси триватиме близько 6 годин.

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Затор біля Нової Некрасівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса кордон Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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