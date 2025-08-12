Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: mukachevo.net

Сегодня, 12 августа, на трассе Одесса-Рени образовалось несколько пробок на КПП в сторону Молдовы. Однако по дороге в Румынию тянучек нет, поэтому там стоять в очередях водителям не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая очередь автомобилей, что следует учитывать путешественникам при планировании маршрута. Что касается "Староказачьего — Тудора", проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, наблюдается тянучка, но она не является значительной.

Пробки в Румынию

Возле ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа тянучек не зафиксировано. У приграничных сел движение очередей также не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову на своем авто. А также о документах, которые необходимо брать с собой в Румынию.