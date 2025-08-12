Відео
До Молдови зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови зараз не виїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 15:05
Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: mukachevo.net

Сьогодні, 12 серпня, на трасі Одеса-Рені утворилося декілька заторів на КПП у бік Молдови. Однак дорогою до Румунії тягнучок немає, тому там стояти у чергах водіям не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася велика черга автівок, що слід враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. Що стосується "Старокозачого — Тудора", проїзд там наразі вільний. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається тягнучка, але вона не є значною.

None - фото 1
 Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа тягнучок не зафіксовано. Поблизу прикордонних сіл рух черг також не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме приблизно 4 години.

None - фото 2
Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови на своєму авто. А також про документи, які необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
