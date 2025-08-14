Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: Рупор

Сегодня, 14 августа, на трассе Одесса-Рени образовалась большая пробка на КПП "Паланка — Маяки — Удобное" в сторону Молдовы. По дороге в Румынию также фиксируются тянучки возле приграничных сел.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась большая очередь автомобилей, в которой придется простоять не менее часа. Это лучше учитывать путешественникам при планировании маршрута. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, наблюдается небольшая тянучка, следовательно проезд там также затруднен. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей там нет.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

У ближайшего к Румынии паромного перехода "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. В районе канала Кофа их не зафиксировано. Однако наблюдается несколько значительных тянучек возле пограничного села Броска. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для туристов, путешествующих в Молдову за рулем. А также о документах, которые необходимо брать с собой в Румынию.