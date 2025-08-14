Ситуація на дорогах Одещини - де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії (як виїхати з України)

Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Рупор

Сьогодні, 14 серпня, на трасі Одеса-Рені утворився великий затор на КПП "Паланка — Маяки — Удобне" у бік Молдови. Дорогою до Румунії також фіксуються тягнучки біля прикордонних сіл.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилася велика черга автівок, в якій доведеться простояти не менше години. Це краще враховувати мандрівникам при плануванні маршруту. На КПП в Рені, за даними картографічного сервісу, спостерігається невеличка тягнучка, отже проїзд там також ускладнено. Що стосується "Старокозачого — Тудора", черг там немає.

Затори до Молдови. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Біля найближчого до Румунії поромного переходу "пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. В районі каналу Кофа їх не зафіксовано. Однак спостерігається декілька значних тягнучок біля прикордонного села Броска. Поїздка з Одеси триватиме близько 5 годин.

Затор до Румунії. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для туристів, які подорожують до Молдови за кермом. А також про документи, які необхідно брати із собою до Румунії.