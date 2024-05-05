В Одессе решили отремонтировать центр гуманитарной помощи за 13 миллионов гривен

Адрес, по которому будут производить ремонт. Фото: скриншот

В Одесской мэрии задумали провести капитальный ремонт инженерных сетей Городского центра гуманитарной помощи информационного и хозяйственного обеспечения, который находится по улице Химическая, 4. На работы планируется потратить более 13 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

По данным открытого аукциона, заказчиком выступило управление капитального строительства Одесского городского совета. Начало аукциона 20 мая. Срок выполнения работ отмечен до 31 декабря 2025 года. Общая сумма — 13 563 800.

Что планируют сделать

монтаж стеллажей

замена окон

замена дверей

монтаж потолков и полов

ремонт канализации

благоустройство территории и ограждения и т.п.

Всего в договоре указано 165 пунктов различных работ.

Другие тендеры в Одессе

Напомним, в Одессе отреставрируют Городскую клиническую больницу № 01, расположенную по улице Мясоедовская, 32, известную как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 30 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 миллионов гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.

Добавим, в Одессе планируется организовать модульный городок в Малиновском районе города. В общей сложности на работы планируют потратить более двадцати восьми миллионов гривен из госбюджета.