У Одесі вирішили відремонтувати центр гуманітарної допомоги за 13 мільйонів гривень

Адреса, за якою будуть проводити ремонт. Фото: скриншот

В Одеській мерії задумали провести капітальний ремонт інженерних мереж Міського центру гуманітарної допомоги інформаційного та господарчого забезпечення, що знаходиться по вулиці Хімічна, 4. На роботи планують витратити понад 13 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

За даними відкритого аукціону, замовником виступило управління капітального будівництва Одеської міської ради. Початок аукціону 20 травня. Строк виконання робіт зазначено до 31 грудня 2025 року. Загальна сума — 13 563 800.

Що планують зробити

монтаж стелажів

заміна вікон

заміна дверей

монтаж стель та підлоги

ремонт каналізації

доброустрій території та огорожі тощо

Всього в договорі указано 165 пункти різних робіт.

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одесі відреставрують Міську клінічну лікарню № 01, що розташовується по вулиці М’ясоєдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 30 мільйонів гривень.

Також ми повідомляли, що в Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 мільйонів гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге.

Додамо, в Одесі планують організувати модульне містечко у Малиновському районі міста. Загалом на роботи планують витратити понад двадцять вісім мільйонів гривень з держбюджету.