В Прохоровском сквере специалисты высадили 104 остролистных клена.

Прохоровский сквер в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Прохоровском сквере в Одессе продолжаются работы по благоустройству. Сегодня, 19 апреля, коммунальщики высадили на зеленой зоне новые деревья.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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По заявлению коммунальщиков, в рамках реконструкции сквера посадили 104 остролистных клена, благодаря Одесской региональной Ассоциации евреев.

"Каждое дерево посвящается украинцам и представителям других национальностей, которые в годы оккупации Одессы рисковали своей жизнью укрывали у себя евреев, спасая их жизнь. И сегодня дети, внуки этих людей могут прийти к этой аллее и вспомнить своих героических родственников", — отметил глава ассоциации. Роман Шварцман.

Интересные факты об остролистных кленах

широко распространен в Северном полушарии, его часто можно встретить в Европе, Азии, а также в Северной Америке;

латинское название клена — "acer", что переводится как "острый". А что значит слово "клен" в украинском языке? Считается, что это видоизмененное слово "клин", у этого дерева крепкая древесина, поэтому его использовали для изготовления клиньев, с помощью которых расщепляли стволы деревьев. Клен упоминается еще в летописях 15 века;

некоторые виды кленов можно использовать для приготовления сахара и сиропов.

Благоустройство города