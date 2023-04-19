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В память о тех, кто помогал: в одесском сквере высадили более сотни деревьев

19 апреля 2023 13:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Прохоровском сквере специалисты высадили 104 остролистных клена.
Прохоровский сквер в Одессе. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Прохоровском сквере в Одессе продолжаются работы по благоустройству. Сегодня, 19 апреля, коммунальщики высадили на зеленой зоне новые деревья.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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По заявлению коммунальщиков, в рамках реконструкции сквера посадили 104 остролистных клена, благодаря Одесской региональной Ассоциации евреев.

"Каждое дерево посвящается украинцам и представителям других национальностей, которые в годы оккупации Одессы рисковали своей жизнью укрывали у себя евреев, спасая их жизнь. И сегодня дети, внуки этих людей могут прийти к этой аллее и вспомнить своих героических родственников", — отметил глава ассоциации. Роман Шварцман.

Интересные факты об остролистных кленах

  • широко распространен в Северном полушарии, его часто можно встретить в Европе, Азии, а также в Северной Америке;
  • латинское название клена — "acer", что переводится как "острый". А что значит слово "клен" в украинском языке? Считается, что это видоизмененное слово "клин", у этого дерева крепкая древесина, поэтому его использовали для изготовления клиньев, с помощью которых расщепляли стволы деревьев. Клен упоминается еще в летописях 15 века;
  • некоторые виды кленов можно использовать для приготовления сахара и сиропов.

Благоустройство города

  • на улицах Одессы высадили полсотни цветов. Глаз горожан будут радовать маргаритки и виолы;
  • одесские коммунальщики возобновляют работу теплицы "Роза". Растительный питомник ремонтируют и параллельно рассаживают цветы;
  • на площади 10 апреля подготовили клумбы для высадки цветов.

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