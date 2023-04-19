У Прохоровському сквері фахівці висадили 104 гостролистих клени

Прохоровський сквер в Одесі. Фото: Одеська міська рада

У Прохоровському сквері в Одесі тривають роботи з доброустрою. Сьогодні, 19 квітня, комунальники висадили на зеленій зоні нові дерева.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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За заявою комунальників, у рамках реконструкції скверу посадили 104 гостролистих клени, завдяки Одеській регіональній Асоціації євреїв.

"Кожне дерево присвячується українцям та представникам інших національностей, які в роки окупації Одеси ризикували своїм життям укривали в себе євреїв, рятуючи їх життя. І сьогодні діти, онуки цих людей можуть прийти до цієї алеї та згадати своїх героїчних родичів", — зауважив голова асоціації Роман Шварцман.

Цікаві факти про гостролисті клени

широко росповсюджений в Північній півкулі, його часто можна зустріти в Європі, Азії, а також у Північній Америці;

латинська назва клена — "acer", що перекладається як "гострий". А що ж означає слово "клен" в українській мові? Вважається, що це видозмінене слово "клин", у цього дерева міцна деревина, тому його використовували для виготовлення клинів, за допомогою яких розщеплювали стовбури дерев. Клен згадується ще в літописах 15 століття;

деякі види кленів можна використовувати для приготування цукру і сиропів.

Доброустрій міста