В Одессе появилось еще три укрытия: где именно

В Одессе установили укрытия. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 12 июля, в Одессе установили еще три укрытия для защиты гражданского населения от обстрелов и вражеских атак. Два из них теперь находятся в парке "Победы", еще один — недалеко от Одесского зоопарка.

Журналисты Новини.LIVE узнали от главы фонда "Юность 2.0" Ильи Блохина.

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Установка укрытий в Одессе

Сооружения для защиты гражданского населения установили сегодня в парке "Победы" и в парке "Преображенский", ведь там каждый ходит много горожан и гостей Одессы. В общей сложности уже четыре укрытия от благотворительного фонда "Юность 2.0" установлены в Одессе.

"Они все одинаковы по оснащению, однако разные по внешнему оформлению — на каждом собственный рисунок" , — прокомментировал Илья Блохин.

Устанавливают укрытие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Подобных укрытий нужно установить как можно больше, особенно в местах скопления людей. Так, в фонде отмечают, что на этих четырех не планируют останавливаться, однако для установки большего количества хранилищ нужны инвесторы.

"Если соберем еще средства от доноров, то, конечно, мы будем устанавливать еще такие укрытия по Одессе. Место мы будем определять по запросу городских властей — они обычно предоставляют свои предложения. Также у нас есть и собственные пожелания. Парк "Победы", например, стал общим решением" , — отметил руководитель фонда.

Что есть в укрытии

В укрытии установлена система, благодаря которой дверь открывается автоматически как только начинает раздаваться сигнал тревоги. Кроме того, для комфорта и безопасности населения там установили видеонаблюдение и кнопку срочного вызова экстренных служб.

Укрытие внутри. Фото: Новини.LIVE

Вызов экстренных служб в укрытии. Фото: Новини.LIVE

Больше об укрытиях на Одесчине

Мы писали, что в Одесской области при содействии Литовской Республики планируют построить большую школу-бомбоубежище в рамках проекта "Школа для Украины". Это заведение будет создано с нуля на месте, где раньше даже не существовало подобных укрытий.

Добавим, что в Одессе в последнее время обострился вопрос безопасности горожан, ведь Россия не перестает обстреливать город. Однако пока не все одесские хранилища соответствуют нормам и доступны для разных групп населения, они и в дальнейшем нуждаются в улучшениях.