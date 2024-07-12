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У парках Одеси встановлюють укриття — де тепер безпечно гуляти

12 липня 2024 12:57
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі з'явились ще три укриття: де саме
В Одесі встановиои укриття. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 12 липня, в Одесі встановили ще три укриття для захисту цивільного населення від обстрілів та ворожих атак. Два з них тепер знаходяться у парку "Перемоги", ще одне — неподалік від Одеського зоопарку.  

Журналісти Новини.LIVE дізнались від голови фонду "Юність 2.0" Іллі Блохіна. 

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Встановлення укриттів в Одесі

Споруди для захисту цивільного населення встановили сьогодні у парку "Перемоги" та у парку "Преображенський", адже там кожного прогулюються  багато містян та гостей Одеси.  Загалом вже чотири укриття від благодійного фонду "Юність 2.0" встановлено в Одесі.

"Вони усі однакові за оснащенням, проте різні за зовнішнім оформленням — на кожному власний малюнок", — прокоментував Ілля Блохін.

Укриття в Одесі
Встановлюють укриття в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Подібних укриттів треба встановити якомога більше, особливо у місцях скупчення людей. Так, у фонді зазначають, що на цих чотирьох не планують зупинятись — однак для встановлення більшої кількості сховищ потрібні інвестори.

"Якщо зберемо ще кошти від донорів, то, звичайно, ми будемо встановлювати ще такі укриття по Одесі. Місце ми визначатимемо за запитом міської влади — вони зазвичай надають свої пропозиції. Також у нас є і власні побажання. Парк "Перемоги", наприклад, став спільним рішенням", — зазначив керівник фонду.

Що є в укритті

В укритті встановлена система, завдяки якій двері відчиняються автоматично як тільки починає лунати сигнал тривоги. Окрім цього, для комфорту та безпеки населення там встановили відеонагляд та кнопку термінового виклику екстрених служб.

Що є в укритті в Одесі
Укриття всередині. Фото: Новини.LIVE
Новітні технології в укриття в Одесі
Виклик екстрених служб в укритті. Фото: Новини.LIVE

Більше про укриття на Одещині

Ми писали, що в Одеській області за сприяння Литовської Республіки планують побудувати велику школу-бомбосховище в рамках проєкту "Школа для України". Цей заклад буде створено з нуля на місці, де раніше навіть не існувало подібних укриттів. 

Додамо, що в Одесі останнім часом загострилось питання безпеки містян, адже Росія не припиняє обстрілювати місто. Проте наразі не всі одеські сховища відповідають нормам та є доступними для різних груп населення, вони й надалі потребують покращень.

Одеса війна благодійність Одеська область парки Новини Одеси безпека укриття

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