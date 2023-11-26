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В понедельник все школы Одесчины будут работать дистанционно

26 ноября 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В понедельник все школы Одесчины будут работать дистанционно
Ребенок учится дистанционно. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Школы Одессы и области из-за сложных погодных условий будут завтра учиться дистанционно. В каждом заведении будет работать дежурный класс на каждой параллели.

Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

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"Вниманию родителей школьников города Одессы! В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели. Детские садики будут работать. Рекомендуем оставить ребенка дома при наличии такой возможности", – написала Елена Буйневич.

Сообщения о дистанционном обучении в школах Одессы. Фото: скриншот

Также будут дистанционно учиться завтра и школы Одесчины. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Сообщения о дистанционном обучении в школах Одесщины. Фото: скриншот

Отметим, что завтра в Одессе и области в течение суток также ожидается снегопад, усиление скорости ветра до 25-30 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега.

Напомним, сегодня, 26 ноября, в Одессе бушует непогода. В городе уже повалены деревья и наблюдается гололедица на дорогах. Коммунальщики проводят посыпку дорог.

Также мы писали, что в Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.

В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.

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