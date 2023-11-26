В понедельник все школы Одесчины будут работать дистанционно
Школы Одессы и области из-за сложных погодных условий будут завтра учиться дистанционно. В каждом заведении будет работать дежурный класс на каждой параллели.
Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.
"Вниманию родителей школьников города Одессы! В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели. Детские садики будут работать. Рекомендуем оставить ребенка дома при наличии такой возможности", – написала Елена Буйневич.
Также будут дистанционно учиться завтра и школы Одесчины. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Отметим, что завтра в Одессе и области в течение суток также ожидается снегопад, усиление скорости ветра до 25-30 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега.
Напомним, сегодня, 26 ноября, в Одессе бушует непогода. В городе уже повалены деревья и наблюдается гололедица на дорогах. Коммунальщики проводят посыпку дорог.
Также мы писали, что в Одессе из-за урагана произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций. Как следствие, временно без электроснабжения остаются 14 тысяч клиентов в Киевском районе города.
В территориальных подразделениях полиции Одессы и области правоохранители обустроили пункты несокрушимости. На случай непогоды, длительного отсутствия электроэнергии или отопления каждый, кто в этом нуждается, может ими воспользоваться. Список адресов можно посмотреть здесь.
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