Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У понеділок всі школи Одещини працюватимуть дистанційно arrow

У понеділок всі школи Одещини працюватимуть дистанційно

26 листопада 2023 15:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У понеділок всі школи Одещини працюватимуть дистанційно
Дитина навчається дистанційно. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Школи Одеси та області через складні погодні умови завтра навчатимуться дистанційно. У кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Читайте також:

"До уваги батьків школярів міста Одеси! Через очікуване погіршення погодних умов  27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Дитячі садочки працюватимуть. Рекомендуємо залишити дитину вдома за наявності такої можливості", — написала Олена Буйневич.

Повідомлення про дистанційне навчання в школах Одеси. Фото: скриншот

Також дистанційно навчатимуться завтра і школи Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомлення про дистанційне навчання в школах Одещини. Фото: скриншот

Зазначимо, що завтра в Одесі та області протягом доби також очікується снігопад, посилення швидкості вітру до 25-30 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Одесі вирує негода. У місті уже є повалені дерева та спостерігається ожеледиця на дорогах. Комунальники проводять посипку доріг. 

Також ми писали, що в Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів у Київському районі міста. 

Додамо, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу - 80x80

Леся Гасиджак розповіла, як просувається судова справа щодо бодішеймінгу

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

06:40 Ціни на металобрухт в Україні — скільки коштує 1 кг чорних металів у кінці листопада

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

Актуальне по темі