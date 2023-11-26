У понеділок всі школи Одещини працюватимуть дистанційно

Дитина навчається дистанційно. Фото: УНІАН

Школи Одеси та області через складні погодні умови завтра навчатимуться дистанційно. У кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі.

Про це повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

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"До уваги батьків школярів міста Одеси! Через очікуване погіршення погодних умов 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі. Дитячі садочки працюватимуть. Рекомендуємо залишити дитину вдома за наявності такої можливості", — написала Олена Буйневич.

Повідомлення про дистанційне навчання в школах Одеси. Фото: скриншот

Також дистанційно навчатимуться завтра і школи Одещини. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Повідомлення про дистанційне навчання в школах Одещини. Фото: скриншот

Зазначимо, що завтра в Одесі та області протягом доби також очікується снігопад, посилення швидкості вітру до 25-30 м/с, сильна хуртовина, снігові замети, налипання мокрого снігу.

Нагадаємо, сьогодні, 26 листопада, в Одесі вирує негода. У місті уже є повалені дерева та спостерігається ожеледиця на дорогах. Комунальники проводять посипку доріг.

Також ми писали, що в Одесі через буревій сталося аварійне відключення обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Як наслідок — тимчасово без електропостачання залишаються 14 тисяч клієнтів у Київському районі міста.

Додамо, що у територіальних підрозділах поліції Одеси та області правоохоронці облаштували пункти незламності. На випадок негоди, тривалої відсутності електроенергії чи опалення кожен, хто цього потребує, може ними скористатися. Перелік адрес можна подивитися тут.