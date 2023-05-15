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В портах Большой Одессы остались два судна "зерновой инициативы"

15 мая 2023 18:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В портах Большой Одессы остались два судна "зерновой инициативы"
Судно у причала. Фото: АМПУ
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

По состоянию на 15 мая в портах Одесса и Черноморск осталось по одному судну "зерновой инициативы". А в порту Южный — ни одного.

Об этом сообщил руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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"По состоянию на 15 мая 2023 года в портах Одесса и Черноморск осталось по одному судну "зерновой инициативы", в порту Южный такие суда отсутствуют", — написал Клименко.

Отметим, что дальнейшая судьба работы зернового коридора до сих пор не определена. Что будет с украинским зерном, пока неизвестно. По словам посла МИД по особым поручениям, координатору Совета экспортеров и инвесторов Ольге Трофимцевой, есть два варианта развития событий: РФ согласится на продление "зернового коридора" еще на 60 дней или откажется, ведь его требования не выполняются. Это может произойти уже 18 мая.

Напомним, Дунайские порты и наземные перевозки могут удовлетворить только половину потребностей украинских аграриев. Это означает, что они не могут стать полноценной альтернативой "зерновому коридору", который необходим для удовлетворения потребностей сельскохозяйственного сектора.

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